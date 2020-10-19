بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.. الجمهور يبحث عن سميرة عبد العزيز

تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.

قالت سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ ، إنه عند الاتصال بي وتبليغي انني اصبحت عضوة في مجلس الشيوخ لم اصدق وقلت لهم "مش أنا " ولم اكن اتصور ذلك وطلبوا مني الحضور .

وأضافت عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام المذاع على قناة تن، ان جميع المتواجدين في مجلس الشيوخ الحالي على درجة كبيرة من الثقافة وهذا اسعدني جدا، والأحد، قمنا بالتعرف على بعضنا البعض مؤكدة أن هذا المجلس يقوم بفلترة ما يحدث بمجلس النواب .

واوضحت عبد العزيز، انه من الضروري في الفن أن نعمل على إنتاج الحكومة مرة أخرى وتعود مدينة السينما للإنتاج وهذا لانهم لديهم لجان على ثقافة عالية بالوعي الإعلامي ويقومون باختيار المواضيع المناسبة للشعب.

وتابعت: "أن القطاع الخاص في السينماء هو عبارة عن تجار ولا يهمهم المصلحة ولا الرسالة وما يهمهم في المقام الاول هو الحصول على المال".

واختتمت حديثها قائلة: "أن السيدات في مجلس الشيوخ غالبيتهم دكاترة في الجامعات وإمكانياتهم عالية وسيكون لنا صوت في مجلس الشيوخ ويجب دعم الفن حتى لا ننزلق في رداءة ما يقدم الآن وغالبية الأعضاء متفقون معي على ذلك.