مع شادية.. سوسن بدر تستعيد ذكريات فيلم لا تسألني من أنا

استعادت الفنانة سوسن بدر ذكريتها مع فيلم " لا تسألني من انا " ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلقت سوسن قائلة: "الفنانه العظيمه شادية والمخرج العظيم أشرف فهمي الله يرحمهم في كواليس فيلم لا تسألني من أنا سنة ١٩٨٤ ... صباح الخير "

وكانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.