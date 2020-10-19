مع شادية.. سوسن بدر تستعيد ذكريات فيلم لا تسألني من أنا

وعلقت سوسن قائلة: "الفنانه العظيمه شادية والمخرج العظيم أشرف فهمي الله يرحمهم في كواليس فيلم لا تسألني من أنا سنة ١٩٨٤ ... صباح الخير "
"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.
وتشارك الفنانة سوسن بدر، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى علي التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل " بخط الأيد" ، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه.
كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "بخط الايد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.
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