فيديو داليا مصطفى تكشف حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة

داليا مصطفى أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد إجرائها لعملية جراحية دقيقة، وكشفت تفاصيلها في أول تعليق لها بالفيديو.

أول تعليق من داليا مصطفى بعد خضوعها لجراحة دقيقة

وعلقت الفنانة داليا مصطفى على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في الغدة الدرقية، وطمأنت الجمهور على حالتها بعد مغادرتها المستشفى، وقالت في فيديو نشرته برنامج "إي تي بالعربي"، إنها بخير وإنها خضعت لعملية جراحية لإزالة كيس دهني في الغدة ناحية اليمين، ووصفت الجراحة بـ"السخيفة".

داليا مصطفى تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وقالت داليا مصطفى إنها في حالة جيدة وغادرت المستشفى منذ 4 أيام، ولكنها ما تزال في فترة النقاهة والتعافي، وكشفت عن استعدادها للعودة للعمل خلال أيام قليلة، وعبرت عن حماسها للعودة بعد العملية الجراحية من خلال مسلسل "في يوم وليلة" مع المخرجة شيرين عادل، وقالت إنها سعيدة للعمل معها بعد تعاونها الأول معها في مسلسل "تاجر السعادة".

وكشفت داليا مصطفى تفاصيل المسلسل الجديد "في يوم وليلة"، وقالت إنه من بطولة أحمد رزق وآيتن عامر ونضال الشافعي وسوسن بدر ومحمد جمعة وولاء الشريف ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وتوقعت أن يحقق المسلسل نجاح كبير بسبب التوليفة المميزة للفنانين به.

وتنتظر داليا مصطفى أيضاً تحديد موعد عرض أحدث أعمالها السينمائية في فيلم "بعد الأربعين"، والذي انتهت من تصويره مؤخراً، ومن بطولة بسمة وهالة فاخر ومحمد علي رزق وإيهاب فهمي ومعتز هشام وغيرهم، وتدور قصته في إطار تشويقي ورعب، وقدمت داليا مصطفى في الفترة الأخيرة عدة أدوار في الدراما كانت آخرها في مسلسل "البيت الكبير 3" العام الحالي، ومسلسل "حواديت الشانزليزيه" و "قمر هادي" في العام الماضي.

الشائعات تطارد داليا مصطفى

وعانت داليا مصطفى من عدة شائعات أيضاً في الفترة الأخيرة حول حياتها الزوجية مع الفنان شريف سلامة، ونفت في أكثر من مناسبة طلاقها منه، وتصدرت اهتمامات الجمهور بسبب هذه الشائعات مؤخراً، ويعتبر الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة من أشهر زيجات الوسط الفني، بعد زواجهما المستمر منذ ما يقارب 15 عام.