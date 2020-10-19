"قرأ خبر مصرعه في نشرة الأخبار"..مذيع مصري يكشف تفاصيل صادمة عن وفاة ابن شقيقته!

أحمد يونس كشف تفاصيل مؤثرة ومبكية عن وفاة ابن شقيقته في حادث سير أثناء ذهابه إلى المدرسة، ومنها قراءته لخبر الحادث ووفاة الطفل في نشرة الأخبار دون أن يعرف انه ابن شقيقته.

أحمد يونس يكشف تفاصيل مبكية عن وفاة ابن شقيقته في حادث

وأبكى مذيع الراديو أحمد يونس جمهوره ومتابعيه اليوم بعدما كشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة ابن شقيقته في حادث سير أثناء ذهابه إلى المدرسة، وكشف مفارقات غريبة في الحادث ومنها قراءته لخبر الحادث ووفاة طفل بها في نشرة الأخبار الصباحية، ونعاه على الهواء دون أن يعرف إنه ابن شقيقته، وشارك متابعيه شعوره في اللحظات الصادمة لحظة تلقيه الخبر.

أحمد يونس ينعي ابن شقيقته على الهواء دون أن يعرفه!

وقال أحمد يونس في تدوينته المؤثرة:" يوم وفاة ابن أختي ١٢ اكتوبر الحزين الصبح، كنت في برنامجي الصباحي عالراديو، ودايما بيكون عندي تقرير مروري، فاذا بي اتبلغ بحادث مروري في التجمع الخامس بين أتوبيس مدرسة وأتوبيس رحلات وتسبب في وفاة طفل ١٣ سنة والباقي إصابات، قلبي وجعني على أم وأب الطفل وقولت بالحرف يا قهرتهم على ضناهم، وطلعت من الأستوديو اتاكد من كل زمايلي ان ولادهم وصلوا مدارسهم بسلامة الله، فاتطمنت الحمد لله".

وتابع يونس:"ورجعت الاستوديو اكمل شغلي كانت الساعه ٨،١٠ الصبح فاذا بي أتلقى مكالمة تليفونية من اخويا الكبير بيقولي مصيبة يا احمد مصيبة، حسيته انه هيقولي امك ماتت لكن لاقيته بيقولي مصطفى ابن أختك سماح مات في حادثة أتوبيس مدرسة، الجملة نزلت علي صعقتني في كل جسمي، قفلت السكة في وشه وفضلت اقوم واقعد زي المجنون وانا مش مدرك اللي سمعته، وعمال اقول لا ده اكيد كابوس وهصحى منه أروح الشغل عادي، سيبت البرنامج ونزلت اجري وانا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي".

أحمد يونس يبكي الجمهور بتفاصيل وفاة ابن شقيقته

وحكي أحمد يونس، الذي اشتهر ببرامجه "عالقهوة" و "كلام معلمين"، تفاصيل تلقى بقية العائلة للخبر الصادم، واختتم تدوينته المؤثرة قائلاً:"انا عمري ما كنت متخيل اني اغطي حادث وفاة طفل واكتشف انه ابن اختي "ابني وصاحبي وحبيبي"، عمري ما كنت متخيل ان الحوادث اللي بنسمع عنها وارد نمر بيها، حق ابننا مصطفى لن يضيع واذا ابوه وامه سكتوا عنه بسبب الفاجعة اللي هم فيه انا مش هسكت عنه، عارف انه ابننا مش هيرجع، بس ع الأقل حبيبي يكون سبب في وجود شوية ضمير عند معدومي الضمير، احضنوا اطفالكم ومتزعلوهمش واسمعوهم، وادعوا دايما ان ربنا ينجيهم من شر الحوادث والفواجع، وادعوا لام مصطفى وابوه ولنا ولكل ام فقدت طفلها بالصبر، مع السلامة يا حبيبي".