بهاء سلطان يحسم الجدل حول اعتزاله الغناء بعد أزمته مع المنتج نصر محروس

بهاء سلطان أثار الجدل مجدداً على مواقع التواصل بعد تداول شائعات حول اعتزاله الغناء، وذلك بعد فترة من تطورات أزمته مع المنتج نصر محروس.

بهاء سلطان يثير الجدل بشائعات اعتزاله الغناء

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبهاء سلطان مع إمام مسجد في مدينة الإسكندرية، وزعمت إن بهاء سلطان قرر اعتزال الغناء العاطفي وقرر تقديم أغاني دينية وأدعية وابتهالات فقط في الفترة المقبلة، وكشفت بعض الصفحات أيضاً أن قرار بهاء سلطان جاء بسبب تأثر حالته النفسية بعد أزمته الأخيرة مع المنتج نصر محروس.

هل يعتزل بهاء سلطان بسب نصر محروس؟

وكشف مصدر مقرب من بهاء سلطان حقيقة اعتزاله الغناء، ونفى لـ"دوت الخليج" اعتزال بهاء سلطان أو تفكيره في الأمر من الأساس، وقال إن بهاء سلطان يعتاد دائماً على زيارة مسجد شهير في مدينة الإسكندرية، وهناك قابل إمام المسجد ووعده ان يقدم ابتهالات وأغاني دينية في الفترة المقبلة، وهو ما جعل البعض يعتقد ان معنى ذلك اعتزاله الغناء، وهو ما اعتبره المصدر سبباً للضرر لبهاء سلطان وكذلك لإمام المسجد، وذلك بعد ربط البعض بين شائعات اعتزال بهاء سلطان وأزمته الشهيرة مع المنتج نصر محروس.

وقدم بهاء سلطان عدة أغاني وابتهالات دينية في الفترة الأخيرة ولاقت إعجاب وتفاعل كبير من الجمهور، وآخرها خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وكشف سلطان من خلال الابتهالات قدرات صوتية جديدة له والتي جعلت الجمهور يطالبه بالمزيد من هذه النوعية من الأغاني.

تطورات أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس

وكان بهاء سلطان قد كشف آخر تطورات أزمته مع المنتج نصر محروس، ونشر فيديو اتهم به محروس بالتلاعب وخداع نقابة الموسيقيين في الأزمة، و أكد أن المنتج نصر محروس أرسل للنقابة 4 أغاني، ولكن من بروفات التسجيل، حيث أخفى التسجيلات الأصلية لتلك الأغاني، وهو ما نتج عنه أن لجنة نقابة المهن الموسيقية رأت أن ما أرسله محروس لا يصلح للغناء، حيث تحتوي الأغاني على عيوب هندسية ومقاطع مكررة، ولفت بهاء أن نصر خدع نقابة المهن الموسيقية، وباع الألبوم بشكل كامل إلى إحدى شركات الاتصالات.

وحصل بهاء سلطان مؤخراً على حكم قضائي بانتهاء تعاقده مع محروس بشرط تسجيل بقية أغاني ألبومه معه، وذلك بعدما يقارب من 8 سنوات من الخلافات بينهما، وتردد أن سلطان يستعد لإعلان تعاقده مع شركة روتانا فور انتهاء الأزمة تماماً.