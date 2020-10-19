محتاجة أحط راسي على صدرك.. مها أحمد تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة مها أحمد والدها الراحل بكلمات مؤثرة، ونشرت صورة برفقته عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.



وعلقت مها أحمد على الصورة قائلة: "اليوم ذكرى ميلاد ابى وبنفس الوقت ذكرى وفاته واحشنى قوى واحشتنى حنيتك عليا محتاجه قوى احط راسي على صدرك محتاجه وجودك جنبى سؤالك عليا طبطبطك عليا محتاجه احكيلك عن مصاعب ومصاءب الدنيا. الله يرحمك ويحسن اليك والى لقاء ان شاء الله".

وكانت مها أحمد، احتفلت بعيد ميلادها، وذلك على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.

حضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.

مسلسل "رسايل" احدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.