بإطلالة كاجول.. مريم الخشت تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

وظهرت مريم الخشت بإطلالة كاجول وهي ترتدي تيشرت باللون الأبيض مع سكارف بني و بنطلون جينز.



واعتمدت مريم الخشت على عدم وضع مكياج ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة البسيطة .

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وشاركت مريم الخشت في مسلسل "ليه لا" بطولة أمين خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.