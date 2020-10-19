فستان جميل.. منة فضالي تعلق على تكريمها من مهرجان أزياء الشرق الأوسط

نشرت الفنانة منة فضالي صورا من مهرجان أزياء الشرق الأوسط عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "يسعدني أن أكون جزءًا من مهرجان أزياء الشرق الأوسط ، شكرًا لك على هذا التكريم شكرًا جزيلًا على فستان جميل".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر، جميلة جدا، تستاهلي كل خير