قصي حاتم يصور أغنية "اليوم أنت" في دبي ويعرضها بقناته الرسمية

أغنية منفردة جديدة مصوّره، أطلقها الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، حملت عنوان "اليوم أنت" تعاون فيها مع الملحن علي صابر، بعد أن كتبها الشاعر عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.

حملت أغنية "اليوم أنت" كلمات عاطفية جميلة تحدث بها قصي مع نفسه عن عشقه وإشتياقه لمحبوبه، وقام بأدائها بإحساسه وصوته المتميز، وقدمها للجمهور بالأسلوب المصوّر لذكرياته مع محبوته، والذي صورها بلقطات فيها الجماليات المتنوعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبدى قصي حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير علي صابر فيها، مؤكدًا حرصه المتواصل في عملية إختيار أعماله الغنائية الذي يسعى من خلالها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي، واضعًا نصب عينه محبيه ومتابعيه.

ومن جهته أكد المخرج حسن كشمولة سعادته بتعاونه الأول مع قصي حاتم، مؤكدًا إهتمامه وحرصه على إخراج العمل بطريقة فنية متطوّرة مستخدمًا التقنيات الحديثة في عالم الأغنية المصورة، موضحًا حرص وتعاون قصي حاتم وإهتمامه في إظهار العمل بالصورة الرائعة الجميلة المفرحة والحاملة لكل معاني التفاؤل.

هذا وطرح قصي حاتم أغنية "اليوم أنت" عبر قناته الرسمية في "اليوتيوب" الى جانب جميع الإذاعات العراقية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طرح الأغاني وعرضها.