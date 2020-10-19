فرسان الشرق تقدم أحدث عروضها إيزيس الشرق في 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، تحت إشراف مديرها الفني عصام عزت،أحدث عروضها الفنية تحت عنوان "إيزيس الشرق"، تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك على مدار خمسة أيام بالقاهرة والإسكندرية تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة المقبلين على مسرح الجمهورية ومساء الأحد والاثنين الموافق ٢٥ و ٢٦ أكتوبر الجاري على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزويس،حيث يتناول لقاء "جب" إله الأرض و"نوت" إلهة السماء وميلاد إيزيس وأوزويس وست ونفتيس والصراع بين أوزوريس وشقيقه ست، كما يبرز العرض إخلاص إيزيس لأوزويس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.

ويشارك في العرض كل من الفنانين ياسمين سمير،نادر جمال،محمد هلال،عبد الرحمن دسوقي ،حبيبة إبراهيم، دنيا محمد، باسم مجدي، فاطمة الشبراوي وحسين رشاد.

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحا جماهيريا كبيرا .