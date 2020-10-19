الإعلان عن الفائز بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية أثناء مهرجان القاهرة السينمائي

استعدادًا للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، أعلنت European Film Promotion(EFP) ومركز السينما العربية، عن انضمام 14 ناقدًا جديدًا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي سوف يتم الكشف عن الأفلام المرشحة لجوائزها قريبًا، قبل الإعلان عن الفيلم الفائز ضمن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).

وبالتزامن مع تولي الناقدة علا الشيخ منصب مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، وسوف يقوم النقاد العرب بالتصويت لأفضل الأفلام الأوروبية التي يرشحها الشركات والمؤسسات السينمائية الأوروبية.

وتستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "يسعدنا أن يستمر هذا التعاون الناجح مع مركز السينما العربية في ظل هذه السنة الصعبة، فللسنة الثانية يشاهد مجموعة من أبرز النقاد العرب الأفلام الأوروبية، ليحصل أفضل فيلم على الجائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما يساعد أكثر في الترويج لأفلامنا الأوروبية في العالم العربي".

ويقول ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "رغم كل الصعوبات التي تواجه صناعة السينما هذا العام، فواجبنا الاستمرار في تنظيم الأنشطة الرئيسية للسينما، خاصةً مع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية التي تعتبر هي الأولى من نوعها. سعداء وفخورون بإقامة نسختها الثانية بالتعاون مع EFP ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي".‎

محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلق على ذلك قائلًا "في دورة العام الماضي استضفنا النسخة الأولى من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية وعرضنا اثنين من الأفلام المرشحة للجوائز. هذا العام يسعدنا استضافة النسخة الثانية، لإيماننا بأهمية الدور الذي تلعبه الجوائز في لفت أنظار الجمهور المصري والعربي لأهم وأفضل الإنتاجات الأوروبية".

قائمة النقاد المنضمين حديثًا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي):

أحمد سامي (مصر)، رحمة الحداد (مصر)، شفيق طبارة (لبنان)، ضحى الورداني (مصر)، طاهر علوان (العراق)، علياء طلعت (مصر)، فهد الأسطا (السعودية)، محمد سيد عبد الرحيم (مصر)، محمد علَّال (الجزائر)، محمد عوض (مصر)، نرجس طرشاني (تونس)، نضال قوشحة (سوريا)، هند مزينة (الإمارات)، يسرى الشيخاوي (تونس).

لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي):

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير(العراق، المملكة المتحدة)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد شويكة (المغرب)، محمد عاطف (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، مهدي عباس (العراق)، هدى ابراهيم (لبنان)، هوفيك حبشيان (لبنان).

عن European Film Promotion:

European Film Promotion (EFP) شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج. تحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسية خارج أوروبا بشكل خاص. وتأتي EFP بدعم من برنامج Creative Europe - MEDIA التابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.

ويدعم مكتب هامبورغ كل من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورغ شليزفيغ هولشتاين للدعم السينمائي ووزارة الثقافة في هامبورغ.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.efp-online.com

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.