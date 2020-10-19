بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم تلفت انتباه متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وظهرت نادين نجيم، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على جمال بشرتها الطبيعي، وظهرت بدون مكياج. كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب. كما ارتدت اكسسوارات منها سلسلة وخاتم وانسيال باللون الفضي ليزيد من جمال إطلالتها.

وظهرت نادين نجيم، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على جمال بشرتها الطبيعي، وظهرت بدون مكياج. كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب. كما ارتدت اكسسوارات منها سلسلة وخاتم وانسيال باللون الفضي ليزيد من جمال إطلالتها.

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