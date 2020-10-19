تريند الفن.. عمرو دياب يتصدر تويتر لهذا السبب.. وجوجل يحتفل بذكرى ميلاد فريد الأطرش الـ 110

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر".

وحقق برومو أغنية "اهه اهه" للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.

احتفل محرك البحث جوجل، بذكرى ميلاد الفنان الكبير والموسيقار والمطرب الراحل فريد الأطرش الـ110.

وحتفل محرك البحث الشهير برفع وتغيير شعاره الرسمي، ووضع صورة كرتونية للفنان فريد الأطرش بجوار "عود موسيقي".

وولد فريد الأطرش عام 1910 فى بلدة القريا فى جبل الدروز السورية قبل أن يهاجر مع عائلته إلى مصر، هربا من بطش الاحتلال الفرنسي.

ولقب فريد الأطرش بـ "بلبل الشرق" وترك إرثا فنيا كبيرا، يتكون من 220 أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21 فيلما سينمائيا.

تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.

قالت سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنه عند الاتصال بي وتبليغي انني أصبحت عضوة في مجلس الشيوخ لم أصدق وقلت لهم "مش أنا " ولم أكن أتصور ذلك وطلبوا مني الحضور .

وأضافت عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام المذاع على قناة تن، ان جميع المتواجدين في مجلس الشيوخ الحالي على درجة كبيرة من الثقافة وهذا اسعدني جدا، والأحد، قمنا بالتعرف على بعضنا البعض مؤكدة أن هذا المجلس يقوم بفلترة ما يحدث بمجلس النواب .