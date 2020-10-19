شاهد| شنب محمد هنيدي في طفولته يثير السخرية عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد هنيدي صورة ساخرة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام. وظهر محمد هنيدي بصورة في طفولته بالشارب، وجاءت التعليقات كالآتي: مين دا، من يومك كبير، شكلك يضحك بالشنب اوي وكان قد احتفل الفنان مؤخرا محمد هنيدي بنجاح ابنته فريدة في الصف الثالث الثانوي بعد دراستها في إحدى المدارس الدولية الخاصة. ونشر محمد هنيدي صورة له مع نجلته فريدة وعلق عليها قائلا "مبروك يا فريدة يا حبيبتي في الثانوية وعقبال لما احتفل بتخرجك في الجامعة". ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة. اقرأ أيضًا: وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.

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