عاصي الحلاني: الكلمة الطيبة والقلب الصافي الجمال الحقيقي لأي إنسان

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وظهر عاصي الحلاني في الصورة وهو يقف علي احد المراسي أمام البحر ، ووجه لجمهوره رسالة . وكتب عاصي الحلاني علي الصورة قائلا : " الكلمة الطيبة و القلب الصافي هُم الجمال الحقيقي لأي إنسان..! ". يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير". ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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