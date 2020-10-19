بالأبيض المنفوش.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة درة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أبيض منفوش يبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمال أنوثتها.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر ، جميلة الجميلات ، جميلة العرب

وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.