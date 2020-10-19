تصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش وحقق الفيديو 4,067,387 مليون مشاهدة وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطه مخربشه ,, اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه .. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه .. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه". "بنت الزوات ياتاج علي راسي .. بنت الزوات ياصحبتي وناسي .. مليش بديل .. انا معاكي اساسي انا اساسي .. بنت الزوات انتي اللي هتصوني .. بنت الزوات يالوز يابنبوني .. نصي التاني لونك شبه لوني". مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن شاكوش يتصدر يوتيوب بـ مهرجان أنت بسكوتاية مقرمشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.