ابدأ يومك بابتسامة.. حنان مطاوع تبعث رسالة أمل لجمهورها بـ إنستجرام

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال ساحرة وأنيقة.

وظهرت حنان مطاوع، ببنطال جينز وتوب باللون الأصفر في الاسود ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصورة قائلة : صباحكم خير وسعادة ، ابدأوا يومكم بابتسامه خير لعل وعسى تكون سبب فى تغيير حالة اى شخص للأحسن.

وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون أعلنت عن تكريم الفنانة "حنان مطاوع" وجائزة أفضل ممثلة دراما عن اعمالها الدرامية لسنة 2020 ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل، إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، احمد زاهر، طارق الإبيارى،المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح ،ايهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحى وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .

يذكر أن احدث أعمال حنان مطاوع مسلسل الا انا حكاية "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.