فيلم Honest Thief يتصدر بوكس أوفيس.. فيديو

تصدر فيلم Honest Thief لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، لهذا الأسبوع 4 ملايين و200 ألف دولار أمريكي.

تدور الأحداث في إطار الأكشن الممزوج بالإثارة والتشويق، حول اللص المحترف توم، الذي يسرق أحد البنوك، ويخفي الأموال، وعندما يقع في حب صديقته آني، يقرر أن يبدأ بداية جديدة، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.

وتراجع للمركز الثاني The War with Grandpa محققًا 2 مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.

واحتل المركز الثالث فيلم Tenet الذي حصد مليون و600 الف دولار أمريكي.

بينما احتل المركز الثاني فيلم Tenet بإيرادات بلغت 2 مليون و100 ألف دولار أمريكي بعد عرضه في 2. 215 صالة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باتينسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.