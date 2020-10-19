تذيب القلب.. شاهد ابنة رامي عياش تغني لوالدها

نشرت داليدا زوجة الفنان رامي عياش مقطع فيديو لابنتهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت داليدا علي الفيديو: "إنها تذيب قلبه"، وبدا على رامي عياش علامات التأثر والإعجاب والحب الشديد لصغيرته. من ناحية أخري طرح الفنان رامي عياش أغنيته الجديدة "أنا ثائر".

"أنا ثائر" أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، من كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش. وظهرت معه في الكليب الممثلة كارمن لبس. يذكر أن داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، تعافت مؤخرا من الإصابة التي لحقت بها نتيجة الانفجار.



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