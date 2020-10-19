عرض الحلقة السابعة من مسلسل ابنة السفير..اليوم

تعرض اليوم الحلقة السابعة من الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير اليوم عبر تطبيق شاهد vip .

احداث الحلقة السادسة

اثناء ليلة حنة فاروق ورشا ، يتسلل أمين الى المنزل بواسطة ميادة منا أجل خطف ملك ، ولكن يفشل بسبب سلطان "انجين اكيورك" و نارين " نسليهان اتاغول" لانهما اقتحما الغرفة ولكنه اختبأ.

ثم تتعرض ملك لحالة تسمم بسبب المخدر الذي وضعته ميادة في عصير الليمون ويتم نقلها الى المستشفى، وتنتهي الحلقة بعودة نارين الى سلطان بعد انفصال دام 9 سنوات.

- قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

- مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.