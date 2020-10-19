ريتسا مسكت في ظهري.. عمرو وهبة يداعب ابنه من داخل البحر

نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر عمرو وهبة من داخل البحر برفقة نجله، وعلق على الصورة قائلا: "تقريبًا فى ريتسا مسكت فى ضهرى". وحازت الصورة على إعجاب متابعية وجاءت التعليقات كالآتي: حلوين اوي، احلي ريتسا، ربنا يخليكوا لبعض يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020. مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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