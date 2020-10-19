- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميلاد فريد الأطرش
وولد فريد الأطرش عام 1910 فى بلدة القريا فى جبل الدروز السورية قبل أن يهاجر مع عائلته إلى مصر، هربا من بطش الاحتلال الفرنسي، ولقب الأطرش بـ "بلبل الشرق" وترك إرثا فنيا كبيرا، يتكون من 220 أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21 فيلما سينمائيا.
أعمال فريد الأطرش
فريد الأطرش ومشواره الفني
وهب فريد الأطرش حياته للفن ولم يفكر في الحب والزواج ولكن وفقا لما نشر بمجلة "الموعد" اللبنانية، فإن سلوى حلاق استطاعت تغيير رأي فريد الأطرش في الحب والزواج قبل وفاته بأشهر، وشجعته على هجر حياة العزوبية، وتحدث عن علاقته بها بالتفصيل خلال الحوار القديم موضحا أن معرفته بها قديمة، وكان قد التقى بها قبل سنوات من إعلان خطبتهما في لبنان، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وكلما مر وقت ازدادت علاقتهما وصداقتهما حتى تحولت الصداقة إلى حب.
مرض فريد الأطرش
وقد استغرق فترة لدراسة الوضع ومعرفة احتمالية تأقلمها على حياته كفنان ذي وضع اجتماعي مختلف، وأوضح خلال حديثه أنه خلال فترة حبهما اجتازا معا كل الصعاب، وكان منها موقف رواه فريد الأطرش وهو أنه كان قد مر بفترة صحية صعبة توقف خلالها عن ممارسة أي نشاط.
نوبات مرض فريد المتتالية كانت سببا في تأجيل موعد الزفاف، خاصة أنه بعد الخطوبة بفترة كان يستعد للسفر إلى لندن لدخول مستشفى للفحص الطبي والراحة التامة كأوامر الطبيب، فقد تعرض للإصابة بنوبات قلبية خطيرة على فترات متفاوتة، وكان قد عاهد خطيبته على تحديد موعد الزفاف بعد الشفاء التام.
وفاة فريد الأطرش
رحل الفنان فريد الأطرش عن عالمنا في 25 ديسمبر 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريد الأطرش.. كيف احتفى جوجل بالذكرى 110 على ميلاد بلبل الشرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.