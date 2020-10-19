فريد الأطرش.. كيف احتفى جوجل بالذكرى 110 على ميلاد بلبل الشرق

تحل اليوم الأثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد الأطرش، وا حتفل محرك البحث جوجل، بذكرى ميلاد الفنان الكبير والموسيقار والمطرب الراحل فريد الأطرش الـ110، وقام برفع وتغيير شعاره الرسمي، ووضع صورة كرتونية للفنان فريد الأطرش بجوار "عود موسيقي".

ميلاد فريد الأطرش

وولد فريد الأطرش عام 1910 فى بلدة القريا فى جبل الدروز السورية قبل أن يهاجر مع عائلته إلى مصر، هربا من بطش الاحتلال الفرنسي، ولقب الأطرش بـ "بلبل الشرق" وترك إرثا فنيا كبيرا، يتكون من 220 أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21 فيلما سينمائيا.

أعمال فريد الأطرش

وبدأ بلبل الشرق فريد الأطرش مشواره الفني في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان يؤدي بانتظام في الإذاعة المصرية، وتضمن قائمة أبرز أغانيه : الحياة حلوة ويا حبايبي يا غايبين وحياة عنيكي وفوق غصنك يا ليمونة وساعة بقرب الحبيب وياعوازل فلفلوا.

فريد الأطرش ومشواره الفني

وهب فريد الأطرش حياته للفن ولم يفكر في الحب والزواج ولكن وفقا لما نشر بمجلة "الموعد" اللبنانية، فإن سلوى حلاق استطاعت تغيير رأي فريد الأطرش في الحب والزواج قبل وفاته بأشهر، وشجعته على هجر حياة العزوبية، وتحدث عن علاقته بها بالتفصيل خلال الحوار القديم موضحا أن معرفته بها قديمة، وكان قد التقى بها قبل سنوات من إعلان خطبتهما في لبنان، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وكلما مر وقت ازدادت علاقتهما وصداقتهما حتى تحولت الصداقة إلى حب.

مرض فريد الأطرش

وقد استغرق فترة لدراسة الوضع ومعرفة احتمالية تأقلمها على حياته كفنان ذي وضع اجتماعي مختلف، وأوضح خلال حديثه أنه خلال فترة حبهما اجتازا معا كل الصعاب، وكان منها موقف رواه فريد الأطرش وهو أنه كان قد مر بفترة صحية صعبة توقف خلالها عن ممارسة أي نشاط.

وبعد هذا المرض رأى فريد الأطرش أنه لم يعد قادرا على الحياة بمفرده وبحاجة لمن يشاركه وحدته، وكانت سلوى هي أول من خطرت بباله للزواج بها، خاصة أنها لم تتركه خلال محنته المرضية، وتقدم لخطبتها وخلال هذه الفترة فهم كل منهم ظروف الآخر رغم بُعد سلوى عنه فهي كانت من مدينة صيدا.

نوبات مرض فريد المتتالية كانت سببا في تأجيل موعد الزفاف، خاصة أنه بعد الخطوبة بفترة كان يستعد للسفر إلى لندن لدخول مستشفى للفحص الطبي والراحة التامة كأوامر الطبيب، فقد تعرض للإصابة بنوبات قلبية خطيرة على فترات متفاوتة، وكان قد عاهد خطيبته على تحديد موعد الزفاف بعد الشفاء التام.

وفاة فريد الأطرش

رحل الفنان فريد الأطرش عن عالمنا في 25 ديسمبر 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عاما.