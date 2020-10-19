بسبب فيديو جريء.. الجمهور يهاجم ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت ميس حمدان في الفيديو بتركيب وجهها على مجموعه من الفيديوهات، وعلقت قائلة: "إيه الضحك دا ياجدعان". وتعرضت ميس حمدان لهجوم شديد من جمهورها بسبب جرأة هذه الفيديوهات، وجاءت التعليقات كالتالي: " اول مره اشوف واحده تركب لنفسها صور فاضحه لا ومبسوطه الجهر بالمعصيه ربنا يهديكي ويهدينا " _ " هو فين الضحك ده". يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان. يذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان من أكثر النجمات إثارة للجدل في عام 2020 فعلي الرغم من ندرة أعمالها الفنية هذا العام إلا أن أخبارها تتصدر محركات البحث حيث تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر على المحجبات.



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