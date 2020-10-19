تخطت 700 ألف مشاهدة.. هند زيادي تطرح ضحكة Love عبر يوتيوب

حققت الفنانة المغربية هند زيادي، 713 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ''ضحكة Love''، وذلك بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب، أول أمس السبت 17 أكتوبر.
وتعاملت زيادي في هذا العمل، مع الفنان المغربي، زهير بهاوي، الذي أشرف على كتابة كلمات الأغنية ووتلحينها، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما، بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية "مجنونة".
وأشرف بلال أفريكانو على توزيع ''ضحكة Love''، فيما صورت أحداث الفيديو كليب بمدينة تطوان تحت إدارة المخرج، عمر العمراني، وقام محمد زاكي بالـ "كرافيكس" وإلى جانب ذلك صمم "كوفر" العمل.
وقامت شركة "أرت توجور" لصاحبها أمين أحرميم، مدير أعمال هند زيادي، بإنتاج الأغنية، وبالإدارة الفنية لفكرة الكليب، كما كرمت هند زيادي سائقات سيارات الأجرة خلال كليب العمل، وجسدت قصة فتاة تزاول هذه المهنة التي لم تعد حكرا على الرجال.
كما قدمت زيادي في كليبها رسالة حثت خلالها سائقي الطاكسيات سواء نساء أو رجال إلى التبسم في وجه زبائنهم وخلق جو من الألفة خلال رحلة الطاكسي القصيرة وعدم تكديرها بأي شكل من الأشكال.
وتحكي الأغنية قصة حب من طرف واحد، تتعرض فيها الفتاة المحبة للإهمال وعدم الاهتمام من طرف حبيبها، ما يجعلها تلغي هذا الشخص من حياتها رغم حبها له، لتستمر في تحقيق ذاتها وأحلامها.
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