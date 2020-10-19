ليلى شندول تواصل تصوير الكهف وتخضع لجلسة تصوير جديدة

تواصل الإعلامية والفنانة التونسية ليلى شندول تصوير ما تبقي من مشاهد بدورها في الجزء الثاني من المسلسل السعودي الكهف الذي تكتبه ورشة عمل مكونة من منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيتم تصوير 70% من أحداثه بتقنية الصور المنتجة بواسطة الكمبيوتر CGI و VFX، بين مصر والسعودية، لمجموعة من الشباب تقودهم الصدفة لأن يتورطوا في مغامرة شديدة الخطورة ليواجهوا تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه الدرجة، ومن المفترض بدء عرضه خلال شهر نوفمبر القادم على احدى المنصات.

الكهف تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبيه، وإخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة، كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.

كانت ليلى خضعت مؤخرا لجلسة تصوير مع المصور مروان رمضان وماكياج نور جمال وتصوير فيديو لعمار احمد وارتدت فيها ملابس من تصميم محمود غالي.

وتستعد شندول حاليا لبداية تصوير عدد من الأعمال الجديدة بالإضافة لانتظارها عودة الموسم الجديد من برنامج نفسنة والذي انضمت لفريق تقديمه مؤخرا.