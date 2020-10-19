آخرها إسعاف يونس.. أعمال فنية تستغل أسماء النجوم

استغل عدد كبير من الفنانين أسماء النجوم في أعمالهم الفنية كنوع من الدعاية وأداة لجذب الجمهور لمشاهدتها ومتابعتها أبرز هذه الأعمال نمس بوند للفنان هاني رمزي ومسلسل عمر ودياب لكل من علي ربيع ومصطفى خاطر وأخيرا إسعاف يونس للفنان علي ربيع ومصطفى خاطر على وزن الإعلامية إسعاد يونس.
أضاف أن قصة المسلسل تدور في إطار كوميدي، مؤكدا أنه اعتمد على كوميديا الموقف وليس الإفيهات.
في نفس السياق، أشار إلى أن اسم المسلسل لا يرتبط بالفنانة إسعاد يونس ولكن بطبيعة مهنة البطل.
وأشار إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل، دور طبيب يدعى "يونس" يعمل كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف، لافتًا إلى أن شخصيات المرضى يتم تجسيدها من قبل الكثير من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن.
مسلسل "إسعاف يونس" بطولة النجوم: محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.
أيضا فيلم نمس بوند عن فيلم "جيمس بوند" هو فيلم كوميدي مصري بطولة هاني رمزي ودوللي شاهين وياسر فرج وأدت دوللي شاهين أول دور كبطلة في هذا الفيلم.
فيلم كوميدي ساخر متأثر بسلسلة أفلام "جيمس بوند"الشهيرة ، تدور قصته حول فتاة سمراء جميلة "دوللي شاهين" ، تلفت بجاذبيتها انتباه ضابط المباحث "هاني رمزي" أثناء تحقيقه في قضية قتل "رأفت" زوجها ، وبالرغم من أنه قليل الخبرة في مثل هذا النوع من القضايا ، إلا أنه يستطيع حل لغز القضية .
يذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
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