آخرها إسعاف يونس.. أعمال فنية تستغل أسماء النجوم

استغل عدد كبير من الفنانين أسماء النجوم في أعمالهم الفنية كنوع من الدعاية وأداة لجذب الجمهور لمشاهدتها ومتابعتها أبرز هذه الأعمال نمس بوند للفنان هاني رمزي ومسلسل عمر ودياب لكل من علي ربيع ومصطفى خاطر وأخيرا إسعاف يونس للفنان علي ربيع ومصطفى خاطر على وزن الإعلامية إسعاد يونس.

أعلن الفنان محمد أنور تفاصيل مسلسله الجديد "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، الذي يقوم من خلاله بدور البطولة المطلقة لأول مرة.

أضاف أن قصة المسلسل تدور في إطار كوميدي، مؤكدا أنه اعتمد على كوميديا الموقف وليس الإفيهات.

في نفس السياق، أشار إلى أن اسم المسلسل لا يرتبط بالفنانة إسعاد يونس ولكن بطبيعة مهنة البطل.

وأشار إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل، دور طبيب يدعى "يونس" يعمل كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف، لافتًا إلى أن شخصيات المرضى يتم تجسيدها من قبل الكثير من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة النجوم: محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.