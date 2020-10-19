فخورة بيكم.. يسرا تدعم المباراة النهائية لبطولة مصر للإسكواش

شاركت النجمة يسرا جمهورها صورة جديدة من بطولة مصر للإسكواش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت يسرا : "من حضوري للمباراة النهائية لبطولة مصر الدولية للإسكواش تحت سفح الأهرامات ، ألف مبروك للفائزين ومبروك لصديقي عمر منسي على التنظيم الرائع.. فخورة بيكم جدا".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي:

احلي يسرا في الدنيا ، القمر كلة ، منورة الدنيا

وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث اشاد الجمهور به وقت عرضه، كما اثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد انور، و تيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.