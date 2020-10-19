من المالديف.. ديانا حداد تلفت انتباه متابعيها من البحر

وظهرت ديانا حداد، في الفيديو من المالديف وهي في البحر.

وعلقت ديانا على الفيديو قائلة: "أنا والبحر والطبيعة قصة متعة لا تنتهي". وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: - قمر يا ديانا -شكلك يجنن -كلنا بنحبه وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

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