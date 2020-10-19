كريم قاسم يستعيد ذكرياته في مهرجان الجونة السينمائي

وعلق كريم قاسم على الصورة قائلا :"

Gouna film festival 2019 "

يذكر ان ظهر كريم قاسم في الصور علي البحر و هو يرتدي قميصا باللون الابيض و بنطلون باللون الابيض.

وتصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio رائدة صناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في الشرق الأوسط.

وتحدث كريم قاسم في العدد الجديد من مجلة Digital Studio عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.

وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وملابس من dstore Egypt

يذكر أن كريم قاسم قد شارك في عدد من الأعمال العالمية منها The First Line وSawah اللذين يعرضا الآن على منصة Netflix كما شارك في المسلسل البريطاني The State