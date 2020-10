كيم كارداشيان تجهش في البكاء خلال لقاء تلفزيوني .. تعرف على السبب

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلولها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction ، انها شعرت بالموت خلال تعرضها لحادث السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

واجهشت كيم كارداشيان في البكاء خلال الحلقة المسجلة التي عرضت حصريا عبر شبكة نتفليكس، انها ظنت ان شقيقتها كورتني كارداشيان كانت ستعود تجدها متقولة في الفندق على يد السارقين .

واشارت كيم كادراشيان الى انها تخوفت بأن تراها شقيقتها في حال قتلها ، جثة على الارض غارقة في دمها لانها كانت ستعيش المتبقي من عمرها مصدومة.

وتحدثت النجمة الامريكية الشهيرة عن تعاونها مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كيفية تعديل قانون العقوبات الامريكي.

ورغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة كيم كارداشيان التي شغلت العالم ، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لان صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.