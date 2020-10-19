بسبب مرض ابنها.. الجمهور يطارد مها أحمد

وتابعت الفنانة مها أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى: "تفاجأت مما كتبه ابني، وأشعر به لأنني مررت بنفس تجربته، خاصة أنى أتابعه وأتابع برنامج العلاج الخاص به"، موضحة: "عادل ابني حالة خاصة، ومحبوسين فى البيت بسبب كورونا".
وأضافت الفنانة مها أحمد: "ابني عاش علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات وانفصل عنها وأصيب بحالة اكتئاب، وتم علاجه، وفجأة تعرض منزلنا للغرق".
وواصلت مها أحمد قائلة: "وهناك مجموعة من الأزمات التى مرت بها الأسرة والتى منها تعرضي للموت فى الساحل الشمالي، ثم إصابتي بحالة ضيق فى التنفس"، مؤكدة أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه الذى لم يشفي منه.
من جانب آخر، كان قد فاجأ عادل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد متابعيه على موقع إنستجرام، حينما أعلن أنه يعيش مؤخرًا" أوحش أيام حياته" على حد وصفه، مستعرضًا أسباب هذا الشعور حينما أكد أنه مريض دون التوصل لعلاج أو معرفة سبب مرضه فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لشعوره بالحزن بعد أمور كثيرة تعرض لها مؤخرًا.
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