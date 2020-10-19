أول فيديو لـ داليا مصطفي بعد إجرائها عملية جراحية

أكدت داليا مصطفي عبر برنامج "ET بالعربي"، أنها استأصلت "كيس دهني" من الجهة اليمنى للغدة، قبل أيام، لكنها الآن أصبحت بحالة صحية أفضل، قائلة: "أنا كويسة وبخير الحمد لله، أنا حاليا في فترة نقاهة في البيت، يعني كانت عملية سخيفة شوية".

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

كانت الفنانة داليا مصطفى، قد حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".

