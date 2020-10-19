فيديو رقص دينا الشربيني ويسرا على أنغام "أماكن السهر" في حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب الذي أقيم يوم الجمعة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة، لازال يتصدر اهتمامات الجمهور ومحبي الهضبة، خاصة بعدما تم الكشف عن العديد من الفيديوهات الجديدة من الحفل الذي حضره عدد كبير من النجوم والنجمات ومن بينهم يسرا وليلى علوي وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، بالإضافة إلى الفنانة دينا الشربيني التي تحرص على مساندة الهضبة في كافة حفلاته.

رقص يسرا ودينا الشربيني في حفل عمرو دياب

تامر حسين الشاعر المصري، شارك جمهوره على انستجرام، بمقطع فيديو من حفل الهضبة عمرو دياب، وهو يغني فيه أغنيته الشهيرة "أماكن السهر" التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها مؤخرًا، واحتفل تارم حسين بتحقيق الأغنية مزيد من النجاحات بسبب تفاعل الحضور في الحفل، معها ورقصهم على أنغامها.

وأكثر ما لفت الأنظار في الفيديو، هو تفاعل الفنانة يسرا ودينا الشربيني مع أغنية الهضبة سواء بالتصفيق أو رقصهما معًا على أنغامها، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من محبي عمرو دياب والنجوم الموجودين بالفيديو.

تفاصيل أحدث حفلات عمرو دياب

عمرو دياب أشعل الحفل الخاص الذي أقيم مؤخرًا، وقدم خلاله أحدث أغانيه "اهه اهه" التي تم طرحها مؤخرًا على إحدى التطبيقات الغنائية، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة، ونشر الحساب الرسمي للهضبة على انستجرام، عدة صور من الحفل الذي لاقى اهتمام رواد التواصل الاجتماعي.

ليلى علوي تتفاعل مع أغاني عمرو دياب

من جانبها نشرت النجمة ليلى علوي، ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو أثناء تواجدها في الحفل وظهرت وهي ترقص وتغني على أغاني الهضبة، وكان من النجوم الذين يقفون بجوارها الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

في سياق آخر، كان عمرو دياب قد طرح قبل أيام قليلة أغنية "أهه أهه"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، وتصدرت الأغنية الترند لساعات طويلة منذ أن تم طرحها، وتقول كلماتها "في حد نشوفه بالعين نبتسم.. نسلم والموضوع يتحسم.. جماله بالإيد عمره ميترسم ظلم لتفاصيل حلوة كتيرة فيه.. أهه أهه أهه فرحة حياتي أهه ماهو دا اللي لما عدى كله اتجنن عليه".

وكان عمرو دياب قد طرح أيضًا منذ فترة أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم الأعلى استماعا عبر حميع تطبيقات الموسيقى، كما تصدرت ترند جوجل وتويتر وموقع الفيديوهات يوتيوب. لفترة طويلة، وظهرت في الأغنية دينا الشربيني وعدد من أصدقاء الثنائي.