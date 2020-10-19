قصر السينما يعرض فيلم The bfg.. الأربعاء 28 أكتوبر

يعرض قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، الفيلم الأمريكي "The bfg"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن نادي السينما العالمية بالقصر.

فيلم "The bfg" ينتمي لنوعية أفلام المغامرة، و تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، و صدر في سنة 2016. الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج من بطولة مارك رايلانس وريبيكا هول وبيل هادر وجيماين كليمان و روبي بارنيل.

وتدور أحداث الفيلم حول "صوفي" الفتاة بالغة الحذر، ومنكفئة على نفسها، تصادف في يوم من الأيام العملاق الودود الضخم الذي يتضح مع الوقت أن مظهره يختلف تمامًا عن جوهره، وبالرغم من مظهره المخيف، إلا أنه طيب وودود للغاية على خلاف أقرانه من العمالقة الذين يمقتونه بسبب رفضه لالتهام الصبية والفتيات مثلهم، وتتوثق العلاقة أكثر فأكثر بين صوفي والعملاق.