محمود العسيلي: فقدان الهوية يخلي الناس تلزق في أى قضية

نشر الفنان محمود العسيلى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجه من خلاله رسالة الى فاقدى الهوية.

وقال العسيلى في تغريدته: "في ناس كتير دايما بتدور على حاجة براها عشان تنتمي ليها .. فقدانها الهوية بيخليها تلزق في اي قضية عشان تتشكل عليها عشان هما مش عارفين اصلا شكلهم عامل ازاي .. اللي تلاقيه محموق اوي او متعصب اوي او متجمد اوي تعرف على طول انه مش عارف في الاساس هو مين".

كان الفنان محمود العسيلى نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يستطلع فيها رأي جمهوره عن اغنيته الجديدة، وكتب فى التغريدة قائلا: "عايزين الأغنية الجاية في أني سكة ؟ #مش_مضمون #وجع_الهوى #جنة_تكفينا #حلم_بعيد #يا_ناس #اديني_باعيش #فوقي #طلعالحلووبس ولا حاجة جديدة خالص ؟".

وجاءت التعليقات عليه من المتابعين له على تويتر، وقال أحدهم: "#وجع_الهوي" وأيضا رد آخر قائلا: "#طلع_الحلو_وبس" وكثيرون غيرهم.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية «اختراع» مع الفنان تامر حسني وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي».