بدء التصوير .. داليا مصطفى صديقة رشا سامى بـ «في يوم وليلة»

بدأت الفنانة رشا سامى بتصوير مشاهدها فى المسلسل الدرامى "فى يوم وليلة" الذى من المقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية خارج السباق الرمضانى .

تقوم رشا سامي، فى المسلسل بدور هيام شخصية دمها خفيف وكلاس وجميلة وذكية وبتربطها بالبطلة داليا مصطفى علاقة صداقة قوية. مسلسل فى يوم وليلة إنتاج شركة سينرجى تأليف مصطفى جمال هاشم بطولة أحمد رزق داليا مصطفى نضال الشافعى ولاء الشريف وكوكبة أخرى من النجوم . الجدير بالذكر أن آخر مشاركة لرشا سامى كانت من خلال مسرحية "فنان الشعب" والتى عرضت مؤخرا على مسرح البالون .

من جهة أخرى، حرصت الفنان داليا مصطفي علي طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا.

أكدت داليا مصطفي عبر برنامج "ET بالعربي"، أنها استأصلت "كيس دهني" من الجهة اليمنى للغدة، قبل أيام، لكنها الآن أصبحت بحالة صحية أفضل، قائلة: "أنا كويسة وبخير الحمد لله، أنا حاليا في فترة نقاهة في البيت، يعني كانت عملية سخيفة شوية".

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.