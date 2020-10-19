بدأت الفنانة رشا سامى بتصوير مشاهدها فى المسلسل الدرامى "فى يوم وليلة" الذى من المقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية خارج السباق الرمضانى .
تقوم رشا سامي، فى المسلسل بدور هيام شخصية دمها خفيف وكلاس وجميلة وذكية وبتربطها بالبطلة داليا مصطفى علاقة صداقة قوية.
مسلسل فى يوم وليلة إنتاج شركة سينرجى تأليف مصطفى جمال هاشم بطولة أحمد رزق داليا مصطفى نضال الشافعى ولاء الشريف وكوكبة أخرى من النجوم .
الجدير بالذكر أن آخر مشاركة لرشا سامى كانت من خلال مسرحية "فنان الشعب" والتى عرضت مؤخرا على مسرح البالون .
من جهة أخرى، حرصت الفنان داليا مصطفي علي طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا.
أكدت داليا مصطفي عبر برنامج "ET بالعربي"، أنها استأصلت "كيس دهني" من الجهة اليمنى للغدة، قبل أيام، لكنها الآن أصبحت بحالة صحية أفضل، قائلة: "أنا كويسة وبخير الحمد لله، أنا حاليا في فترة نقاهة في البيت، يعني كانت عملية سخيفة شوية".
وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.
مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التصوير .. داليا مصطفى صديقة رشا سامى بـ «في يوم وليلة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.