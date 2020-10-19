بسمة مصطفى مخرجة إعلانات في الجزء الثاني من فيلم "كازبلانكا"

تعاقدت الفنانة الشابة بسمة مصطفي علي المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "كازبلانكا" فمن المقرر بدء تصوير أحداث دورها خلال الأيام المقبلة بمنطقة 6 أكتوبر علي ان تنتقل بعد ذلك إلي أحد مواقع التصوير في التجمع الخامس، وعبرت بسمة مصطفي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في الجزء الثاني من عمل هذه الضخامة ومع نجوم كثيرين.

وكشفت بسمة مصطفي عن تفاصيل شخصيتها في الفيلم حيث تقدم شخصية مخرجة إعلانات شهيرة داخل الفيلم وتقوم بتصوير عروض الأزياء الشهيرة وخلال عملها تتورط في قضية تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

ويشار إلي أن فيلم "‏كازبلانكا 2" يتناول عدد من القضايا الهامة داخل المجتمع، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها الكاتب محمد الشاهد ، ومن إخراج أحمد سعيد، وبطولة أمير كراره وعمرو عبدالجليل ونيللي كريم وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن بسمه مصطفي اقتحمت عالم التمثيل بموهبتها بعدما حصلت علي عدد من ورش التمثيل وشاركت في فيلم يحمل أسم "مؤقت" وهو من تأليف حاتم يسري، ومن إخراج أحمد الحكيم.