خلينى أشوفك تانى لـ رامى صبرى تحقق 2.3 مليون مشاهدة

حققت أغنية "خلينى أشوفك" للفنان رامى صبرى، 2 مليون و303 آلاف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الجاري.

أغنية «خلينى اشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.