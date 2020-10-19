ليلى علوى تعلق على مشاركتها فى افتتاح ملتقى أولادنا

وقال ليلى علوى: "أولادنا .. كلمة غالية أوي وكبيرة، ملتقى أولادنا اتبسطت جدًا بمشاركتي في حفل افتتاح نسخته الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرئاسة دكتورة سهير عبدالقادر وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.
وأضافت ليلى: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.. أنا شاركت من أول دورة ودعمتهم وبهتم بيهم وبفرح بيهم بيدوني طاقة إيجابية وشكرًا إن أنا إمبارح شوفت المواهب.
وأوضحت ليلى علوى: "وإزاي بنقدر ندعمها وإزاي بنقدر نبقى أحسن وأحسن وتحية كبيرة للي أبهاتهم وأمهاتهم والناس اللي بتعرف تتعامل معاهم وشكرًا لكل الوزارات ووزارة الثقافة اللي اهتمت وكرست حياتها لهذا العمل الكبير، #أولادنا وحشتوني .. بحبكم".
ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى تقوم ببطولته مع زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين راضى.
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