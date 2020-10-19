مش مسئول عن إللى هيحصل.. رامز أمير يتعافى من الإصابة ويعود للباركور | فيديو

نشر الفنان رامز أمير فيديو له وهو يمارس رياضة الـ"باركور" لأول مرة بعد تعرضه للإصابة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق رامز أمير على الفيديو قائلا: "الحمد لله اخيرا اتسمحلى ارجع العب باركور، النهاردة اول تمرينة بعد الإصابة، بجد احساس ميتوصفش، انا مش مسؤول عن اللى هيحصل الفترة الجاية".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- عاش الله اكبر عليك ربنا يحفظك يارب

- ما شاء الله

- ربنا يحفظك



من ناحية أخرى، بدأ رامز أمير تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ويواصل التعاون مع النجم دكتور يحيى الفخراني.

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.