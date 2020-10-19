مى سليم تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة مى سليم صورة لها عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

يا جمالو - بتجنني - مشاء الله

يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

‫ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفى كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.