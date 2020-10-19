رامى صبرى يطرح أغنية مش مرتاحين .. فيديو

طرح الفنان رامي صبرى أحدث أغنياته "مش مرتاحين"، عبر قناته على موقع اليوتيوب وهى الأغنية التى تعد تتر مسلسل "طلقتك نفسي"، المقرر عرضه اليوم عبر قناة "النهار".

والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة محمد عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، كارولين عزمي، محمد مهران، أحمد الشامي قصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام ومن إخراج محمد النقلي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.

الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

كما حقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

تقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين".

"ونروح و نسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو ييجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين".