جنا عمرو دياب تتعرض للتنمر والسخرية.. شاهد

هجوم شرس تعرضت له جنا عمرو دياب بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيه بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة.

وتلقت جنا العديد من التعليقات، بعضها يهاجمها والبعض الآخر يتنمر ويسخر من وحمتها التي ظهرت في الصور بجنبها الأيسر.

وجاءت التعليقات: "جنا عمرو دياب في أحدث جلسات التصوير لوحمتها" وقال آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهدينا جميعا هو عمرو مش فاضيلكوا".

وجاءت بعض التعليقات الأخرى: "اي يا عمرو الوحمه دي يا عمرو طبعا انا كده هيتقال عليا ابو الجهل عموما ربنا يهدي".

وكانت نشرت جنا عمرو دياب، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال بسيطة.

وظهرت بها جنا عمرو دياب، بتي شيرت بسيط وجذاب باللون الأسود، ومطعم بنقشات بسيطة باللون الأصفر، وحملت حقيبة يد باللون البيج لتتناسب مع ظهورها.

اقرأ أيضا | بمكياج ناعم.. هاجر أحمد تستعرض جمالها فى إطلالة كاجوال.. شاهد

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من الكحل الأسود الذى يبرز جمال عيونها.