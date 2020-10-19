بعد فلوكس وعمرو ونبيلة .. هالة صدقي تدافع عن سعد لمجرد

قالت الفنانة هالة صدقى، إنها ضد الهجوم الكبير الذى يتعرض له المطرب المغربى سعد لمجرد خاصة بعد إلغاء حفله بمصر والذى كان مقررا إقامته نهاية شهر أكتوبر الجارى.
وتابعت هالة صدقى قائلة: للأسف هناك أشخاص تتسلق على أسماء الفنانين من أجل الشهرة والمال والاستغلال، مشيرة إلى أن سعد لمجرد موهوب ويجب الاستمتاع بموهبته، كما أن حياته الشخصية ملكه هو فقط وليس ملك الجمهور.
وكان عدد من الفنانين أعلنوا دعمهم لسعد المجرد من أولهم أحمد فلوكس، وتبعه عمرو سعد ونبيلة عبيد، قبل ان تنضم اليهم هالة صدقي.
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