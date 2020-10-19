بعد فلوكس وعمرو ونبيلة .. هالة صدقي تدافع عن سعد لمجرد

قالت الفنانة هالة صدقى، إنها ضد الهجوم الكبير الذى يتعرض له المطرب المغربى سعد لمجرد خاصة بعد إلغاء حفله بمصر والذى كان مقررا إقامته نهاية شهر أكتوبر الجارى.

وأضافت هالة صدقى فى تصريح خاص، أن الفنان قدوة ويجب أن يتصف بطباع جيدة لأن بعض الشباب يقومون بتقليده، وأضافت "لكنه حصل على البراءة فى القضية فلماذا معاقبته والهجوم عليه؟".

وتابعت هالة صدقى قائلة: للأسف هناك أشخاص تتسلق على أسماء الفنانين من أجل الشهرة والمال والاستغلال، مشيرة إلى أن سعد لمجرد موهوب ويجب الاستمتاع بموهبته، كما أن حياته الشخصية ملكه هو فقط وليس ملك الجمهور.