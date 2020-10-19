حفيد محمود ياسين يوجه لجده رسالة مؤثرة

وجه محمود عمرو محمود ياسين حفيد الفنان الراحل رسالة مؤثرة إلى جده الذى رحل منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال محمود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "هيفضل شرف ليا طول حياتي إني شايل اسمك يا حبيبي .. ويا رب أكون قد اسم محمود ياسين كإنسان قبل أي حاجة تانية .. ربنا يرحمك يا حبيبي وإن شاء الله نتقابل تاني في الجنة".