وعلقت سمية الخشاب قائلة " الشيء الذي يجب أن يدركه الجميع هو "مفتاح السعادة هو أن تكون سعيدًا بنفسك ولذاتك".
اقرأ أيضا :
مفاجأة 2021.. عصام كاريكا يعلن عن تعاونه مع سمية الخشاب
وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.
وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".
يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.