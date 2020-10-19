فيلم Honest Thief يحقق 3.7 مليون دولار إيرادات

حقق فيلم " Honest Thief " للنجم العالمى ليام نيسون إيرادات بلغت 3.7 مليون دولار بعد عرضه فى عدد من دور العرض بالولايات المتحدة.
فيلم "Honest Thief" من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.
ويحكى الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهو سارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه فى قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى لا يرحمانه، بحسب ما جاء فى موقع "IMDB".
وتشهد السينما الأمريكية تنفيذ الاجراءات الاحترازية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما يتم تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي حتى لا يتعرض المشاهدون للإصابة بالفيروس.
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