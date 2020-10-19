سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بلوك جديد على السوشيال ميديا ... شاهد

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الله يحفظك - الفخامة - الغالى
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و حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 82 مليونًا و80 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي.
وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.
واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.
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