سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بلوك جديد على السوشيال ميديا ... شاهد

نشر الفنان سعد لمجرد صورة جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

الله يحفظك - الفخامة - الغالى

اقرا ايضا :

بعد إلغاء حفله في مصر.. حكاية سعد لمجرد مع التحرش والاغتصاب

و حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 82 مليونًا و80 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.