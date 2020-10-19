شام الذهبي تستمد الدعم من رضوى الشربيني بعد فسخ خطوبتها والجمهور يطالبها بالإبتعاد عنها

شام الذهبي بدا بأنها تستمد الدعم من رضوى الشربيني بعد فسخ خطوبتها، وقد التقت شام الذهبي بالإعلامية رضوى الشربيني وظهرا معاً بصور تعكس صداقتهما بينما كان لافتاً تأكيد شام الذهبي بأن الأخيرة دوت الخليج مصدر الدعم والقوة لها بينما هاجم الجمهور رضوى الشربيني معتبرين بأنها السبب في فسخ خطوبة شام الذهبي بسبب ارائها المناهضة للرجال.

شام الذهبي تستمد الدعم من رضوى الشربيني

ابنة النجمة السورية أصالة نصري، شاركت جمهورها بمجموعة صور لها مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في أحدث لقاءاتهما، وأعربت شام الذهبي عن افتخارها بصداقة الأخيرة كاشفة بأنها الدعم والسند لها حيث علقت قائلة على الصور التي جمعتهما قائلة: "قوتي ودعمي وسندي وظهري، أحبك إلى يا سوبر رضوى"، لترد عليها رضوى الشربيني قائلة: "روح قلبي من جوه".

t 18, 2020 at 7:15am PDT

هذا الغزل بين شام الذهبي ورضوى الشربيني توقف عنده الجمهور الذين طالبوا الأولى بالإبتعاد عن صداقة رضوى الشربيني والتأثر بها بسبب أرائها المناهضة للرجال، بينما ألمح البعض بأن سبب انفصال شام الذهبي عن خطيبها مؤخراً قد يعود الى تأثرها بآراء رضوى الشربيني حول العلاقة مع الرجل حيث علقت احدى المتابعات قائلة "دلوقتي عرفنا سبب فسخ خطوبتك للمرة الثانية".

ولا تعتبر المرة الأولى التي تنشر فيها شام الذهبي صورة تجمعها مع الإعلامية المصرية حيث ظهرت معها سابقا بصور عديدة وقالت شام بأ،ها تعتبر رضوى الشربيني مثلها الأعلى وشقيقة كبرى لها، لترد عليها رضوى أنها تبادلها نفس المشاعر وتعتبرها شقيقتها الصغرى.

انفصال شام الذهبي عن خطيبها

شام الذهبي كانت قد أثارت الجدل بعد الأخبار المتداولة عن انفصالها عن خطيبها الطبيب معتز نصير حيث لاحظ المتابعين حذف شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، لصور خطوبتها من على حسابها الرسمي على انستغرام، الأمر الذي تم تفسيره بأنه خطوة تصب في إطار إعلانها إنهاء علاقتها بخطيبها طبيب التجميل معتز نصير بعد أقل من شهرين من حفل الخطوبة خاصة مع نشرها أحدث تدوينة أثارت الجدل حول حديثها عن عدم الاستسلام في الحياة والتسلح بالقوة لمواجهة الصعوبات.

وكتبت قائلة في تدوينتها عبر حسابها على انستغرام :""أحاول أن أذكر نفسي دائماً أنه أياً كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا. أن نتعافى من الداخل بدلاً من التركيز على السطح وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

شام الذهبي كانت قد احتفلت بخطوبتها بشكل رسمي في شهر يوليو الفائت 2020 ونشرت لقطات من المناسبة مع عائلتها وعائلة العريس، بينما كانت قد اعلنت طلاقها قبل حوالي عامين من زوجها المصري.